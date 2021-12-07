Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Латвию более 11 миллионов сигарет под видом дверей

Сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (VID) во время контроля въезжающих из Беларуси транспортных средств предотвратили контрабанду 11 156 320 сигарет марки Minsk Capital. Табачные изделия пытались провезти под видом задекларированных товаров - дверей.

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На основании результатов анализа рисков, сотрудники пункта таможенного контроля Патерниеки решили проверить грузовой автомобиль, который въехал в Латвию из Беларуси. Согласно сопроводительным документам, в грузе везли двери. Однако после сканирования транспортного средства у таможенников появились подозрения, что в грузовике могут перевозиться контрабандные товары.

Foto: VID muitas pārvalde

Было принято решение о более детальном осмотре фуры. В проверке участвовал кинолог с собакой, которая указала на наличие табачных изделий в грузе. Таможенники разрезали картонную упаковку с дверьми и констатировали, что под ней находится еще и жестяная коробка. Выяснилось, что вместо дверей в грузе были спрятаны контрабандные сигареты.

Foto: VID muitas pārvalde

К проведению контрольных мероприятий были привлечены сотрудники Налоговой и таможенной полиции VID. Было констатировано, что в грузовике находилось 11 156 320 сигарет Minsk Capital (557 816 пачек табачных изделий) с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных государству налогов составляет примерно 1,85 миллиона евро.

В связи с произошедшим 1 декабря был начат уголовный процесс в соответствии с 3-й частью 190-й статьи Уголовного закона - за незаконный ввоз в большом объеме подлежащих таможенному оформлению товаров.