Таможенное управление VID "накрыло" нелегальный груз с российской мебелью

Должностные лица Таможенного управления Службы государственных доходов (VID, СГД) при проведении контрольных мероприятий предотвратили нелегальную попытку ввоза груза с деревянной спальной мебелью, сообщили порталу Delfi в управлении.

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В СГД отметили, что нормативные акты, устанавливающие санкции Европейского Союза (ЕС) против России, запрещают импорт таких товаров. При попытке обойти санкции таможне предоставили ​​ложную информацию о товарах.

Сотрудники Силенского пункта таможенного контроля при проведении углубленной проверки документов груза, ввозимого из Беларуси, заподозрили, что товар был задекларирован с неверным кодом. Кроме того, было установлено, что часть товаров в отправленном из Беларуси грузе имеет российское происхождение. Таможенные эксперты провели контрольные мероприятия по определению кода товара и пришли к выводу, что код товара не соответствует Комбинированной номенклатуре ЕС.

Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия постановления о возбуждении уголовного дела.

С момента вступления в силу регламента ЕС о введении санкций в отношении России и Беларуси таможня усилила контроль за ввозом и вывозом всех видов подсанкционных товаров. С конца марта, когда начали собирать данные о нарушениях санкций, по конец августа Таможенное управление СГД выявило 1383 нарушения.