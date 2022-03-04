Таможня Литвы предотвратила вывоз стратегических товаров в Беларусь
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В среду вечером таможенники на пункте пропуска Мядининкай Вильнюсской территориальной таможни задержали фуру, пытавшуюся вывезти в Беларусь товары двойного стратегического назначения — 33 поддона с запчастями для транспортных средств.

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Вечером 2 марта приехавший на пункт пропуска Мядининкай на грузовом автомобиле Mercedes Benz гражданин Беларуси декларировал, что везет в Беларусь груз одного литовского предприятия — запчасти для машин.

Эти запчасти: автомобильные компрессоры, прокладки и др., — являются товарами двойного назначения и относятся к категории товаров стратегического назначения.

"К вывозу таких товаров с территории Литовской Республики в третьи государства предъявляются специальные требования, эти товары можно вывозить только на основании лицензии Министерства экономики и инноваций, ответственного за экспорт стратегических товаров (товаров двойного назначения и военного оборудования)", — говорится в сообщении.

Груз и машина были задержаны. В отношении водителя Mercedes Benz после допроса избрана мера пресечения — подписка о невыезде, у него также были изъяты документы.

В Вильнюсском отделении Криминальной службы таможни начато досудебное расследование о контрабанде стратегических товаров.

Уголовный кодекс предусматривает за вывоз товаров стратегического назначения без специального разрешения лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Такие случаи имели место и раньше. Например, в мае прошлого года в суд было передано дело о контрабанде лопастей хвостового оперения вертолета.

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