Таможня нашла 580 000 белорусских сигарет в вагонах с углем

Таможенное управление Службы госдоходов в сотрудничестве с Государственной пограничной службой проверило грузовой поезд и нашло в нем 29 000 пачек (580 000 штук) сигарет, сообщает пресс-служба Таможенного управления.

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Контабанда была обнаружена 17 июня на пропускном пункте Индрас. В поезде с каменным углем, едущим из Белоруссии, было найдено 58 коробок с сигаретами NZ Gold. На них были белорусские акцизные марки.

Государству нанесен ущерб в размере 93 000 евро.

Начат административный процесс в соответствии с пунктом 201.12 Административного кодекса.