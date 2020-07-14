Телефонные мошенники обманывают жителей Латвии, выдавая себя за работников банка

В июле две жительницы Курземе стали жертвами телефонных мошенников, которые, выдавая себя за работников банка, обманом выманили у них крупные суммы.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), в минувший понедельник была получена информация о том, что жительница Лиепаи стала жертвой мошенников. Потерпевшая рассказала, что на прошлой неделе получила звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей банка. Она попросила назвать номер карточки и другие данные. Позже женщина констатировала, что с ее счета сняли более 1 000 евро.

По аналогичной схеме была обманута и жительница Вентспилса, у которой мошенники похитили со счета 900 евро. Еще одна жертва рассказала, что ей позвонили якобы из службы безопасности кредитного учреждения, попросили данные о карточке, а затем она также лишилась денег.

Во избежание подобных случаев полиция призывает ни в коем случае не сообщать по телефону данные своих банковских карт. Не стоит верить звонящим "сотрудникам службы безопасности банка", которые просят назвать им номер карты, срок ее действия и защитный CVV-код с обратной стороны, поскольку настоящие банковские служащие никогда не запрашивают такую информацию.

В случае поступления подобных звонков необходимо прервать общение и обратиться в полицию или в свой банк и следовать рекомендациям настоящих работников финансовых учреждений.