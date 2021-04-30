"Телевизионное" дело Шкеле и Шлесерса передано новому Суду по экономическим делам

Прокуратура передала недавно начавшему работу Суду по экономическим делам второе дело о цифровом телевидении, по которому обвиняются бывшие политики Андрис Шкеле и Айнар Шлесерс.

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Прокурор Мондвид Зелчс объяснил агентству LETA, что дело передано в новый суд в соответствующими с нормами Уголовного закона. Поскольку это дело связано в том числе с легализацией преступно нажитых средств, оно как раз в компетенции Суда по экономическим делам.

Суд по экономическим делам начал работу 31 марта. Ни один из его судей, как пишет LETA, раньше не работал судьей. Однако Зелчс уверен в том, что судьи компетентны, и отметил, что действовал в рамках закона, передавая дело именно в этот суд.

Вместе с бывшим премьером Андрисом Шкеле и бывшим министром сообщения Айнар Шлесерс в мошенничестве в крупном размере, совершенном организованной группой, обвиняются еще семь человек — бывший председатель правления Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерство сообщения Нил Фрейвалдс, бывший председатель правления Госрадиотелецентра Лаурис Дрипе, бывший коммерческий директор Lattelecom (Tet) Янис Лигерс, глава бизнес-отдела Том Абеле, глава отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший член правления предприятия Hannu Digital Гинтар Кавацис. Они подозреваются в отмывании денег при заключении в 2008 году договоров между Tet, SIA Hannu Digital и Госрадиотелецентром. Тогда Латвия переходила на цифровое телевидение. Компания SIA Hannu Digital получила, по версии прокуратуры, необоснованно много денег, и сам проект был необоснованно дорогим.

По словам прокурора Зелчса, каждый обвиняемый сыграл свою роль в совершении преступления. Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у агентства LETA информации, она составляет около 3 млн евро.

Прокурор сообщил, что одному из обвиняемых также было предъявлено обвинение в отмывании денег в крупном размере. Агентству LETA известно, что этим человеком является Шкеле, а также то, что на недвижимость и акции, принадлежащие Шкеле и Шлесерсу, частично наложен арест.

На вопрос, почему решение о возбуждении уголовного дела было принято так поздно, Зелчс ответил, что дело сложное, в нем участвует много людей, а также сменилось несколько следователей.

Он также сообщил, что уголовное дело в настоящее время находится "на финишной прямой", но обвиняемые еще не давали показаний.

Внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. Следователи считают, что это был проект, рассчитанный на недобросовестную прибыль. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания Kempmayer Media Limited, которая оказалась "почтовым ящиком" с офшорными владельцами. Афера была раскрыта в 2003 году, на скамье подсудимых оказались 20 человек.