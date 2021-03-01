Торговали тарой, мыли деньги: государству нанесен ущерб в 300 000 евро

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) предотвратили деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах. Преступная схема была реализована в сфере торговли стеклянной тарой. Подозреваемыми по делу проходят четыре человека.

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Как отмечают в VID, клиенты схемы (предприятия) в своей бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В результате противоправной деятельности в период с 1 июня 2019 года по февраль 2021 года бюджет, нанесенный государству составил не менее 300 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса следователи провели 15 обысков в Риге, Гаркалне, Марупе и Лимбажи. В хoде обысков изъяты вещественные доказательства: незарегистрированное газовое оружие, мобильные телефоны, компьютера, носители информации, бухгалтерская документация и др.

По делу в статусе подозреваемых проходят четыре человека. К ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.