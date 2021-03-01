Торговали тарой, мыли деньги: государству нанесен ущерб в 300 000 евро
Foto: VID

Сотрудники Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) предотвратили деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС и легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах. Преступная схема была реализована в сфере торговли стеклянной тарой. Подозреваемыми по делу проходят четыре человека.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в VID, клиенты схемы (предприятия) в своей бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях указывали фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.

В результате противоправной деятельности в период с 1 июня 2019 года по февраль 2021 года бюджет, нанесенный государству составил не менее 300 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса следователи провели 15 обысков в Риге, Гаркалне, Марупе и Лимбажи. В хoде обысков изъяты вещественные доказательства: незарегистрированное газовое оружие, мобильные телефоны, компьютера, носители информации, бухгалтерская документация и др.

По делу в статусе подозреваемых проходят четыре человека. К ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€