Торговец детскими игрушками уклонялся от уплаты налогов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в мае 2021 года направило в прокуратуру материалы дела с просьбой начать уголовное преследование лица, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и выплате зарплат в конвертах.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что предприятие, торгующее детскими игрушками, в период с октября 2016 года по декабрь 2019 года использовало кассовый аппарат с программой, которая не обеспечивала выполнение установленных в правилах Кабинета министров Nr.95 требований. В связи с этим в бухгалтерии не были зарегистрированы сделки на общую сумму 543 529,73 евро.

В ходе расследования были получены доказательства того, что предприятие неофициально выплатило сотрудникам зарплату на общую сумму 48 297 евро. Налоговой администрации были предоставлена неверная информация о зарплатах, то есть предприятие не платило подоходный налог с населения и производило взносы социального страхования.

Уголовный процесс начат по статьям 217.1 и 218 Уголовного закона - за нарушение правил выплаты зарплаты и уклонение от уплаты налогов. Уголовное преследование просят начать против одного лица.

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