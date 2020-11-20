Торговля людьми в Латгалии: гастарбайтеров, работавших на фирме Adugs, держали в рабстве (ДОПОЛНЕНО)

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью на прошлой неделе задержали в Латгалии организованную группу лиц, подозреваемую в торговле людьми, отмывании денег, а также нанесении легких телесных повреждений. Установлено, что подозреваемые эксплуатировали иностранных рабочих кондитерского предприятия Adugs, пользуясь их беспомощным положением, а также угрожали им физической расправой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Госполиции, задержание проводилось на основании информации, полученной от посольства страны, граждане которой подвергались на территории Латвии принудительному труду.

В ходе предварительного следствия полиция установила, что на кондитерском предприятии Adugs длительное время эксплуатируются граждане третьего государства. Работодатель, пользуясь беспомощным положением гастарбайтеров, не платил им зарплату в полном размере, а также загонял в долги. У рабочих отобрали паспорта, их избивали и угрожали вывезти из Латвии, если они не будут выполнять требования преступников.

Как сообщает пресс-центр Госполиции, 10 ноября сотрудники УБОП провели обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. Всего стражи порядк проверили 22 объекта, изъяли 150 000 евро наличностью, оружие и другие предметы, которые могут служить вещественными доказательствами в уголовном деле.

В рамках расследования задержаны предполагаемый лидер группировки и владелец предприятия — Язепс Зукулс (1955 г.р.), а также его подельники 1974 и 1986 г.р. Стоит отметить, что лидер группировки широко известен в уголовных кругах Латгалии, у него также имеются связи в политических кругах Латгальского региона.

В полиции пояснили, что Зукулс ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др. В настоящее время задержанный помещен под арест. Его подельники освобождены под залог.

Если вы также стали жертвами торговли людьми, работая на этом предприятии, просьба обращаться в полицию по телефону 110 или писать на электронную почту: onap@vp.gov.lv.

"Адвокат предприятия SIA Adugs Production — присяжный адвокат Виктория Яркина — после сообщения о задержании трех лиц обратилась в бухгалтерию, чтобы выяснить информацию о возможных принудительных трудовых отношениях на SIA Adugs Production.

В ходе проверки было установлено, что со всеми работниками из Индии были заключены трудовые договоры и получены виды на жительство, им выплачивалась зарплата и за них вносили налоги, также им было обеспечено размещение. Согласно информации других работников этого предприятия, свобода этих рабочих не была ограничена, у них была возможность прервать трудовые правовые отношения.

По информации, которая имеется в распоряжении адвоката, эти рабочие неоднократно задерживали работу, также бывали и случаи, когда они вообще отказывались работать.

Также были констатированы случаи, когда рабочие из Индии наносили ущерб имуществу предприятия, на что были составлены соответствующие акты и произведены вычеты.

Адвокат не исключает, что это может быть очередная попытка рейдерства и борьба за полки в супермаркетах Maxima и Rimi. Также не исключена возможность дачи ложных показаний и попыток граждан Индии как можно дольше остаться в Латвии", — говорится в официальном сообщении предприятия.