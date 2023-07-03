Трагедии на воде: за три дня в Латвии утонули семь человек

За прошедшие три дня спасатели извлекли из водоемов Латвии тела семерых человек. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

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В пятницу спасатели получили звонок из Балдоне. Человек отправился плавать в пруд, но на берег так и не вернулся. Прибывшие на место сотрудники ГПСС начали поисковые мероприятия и под водой нашли тело утопленника — работавшие со спасателями медики констатировали смерть.

В субботу поступил звонок из Ницской волости о тонущем в море. До прибытия спасателей мужчина был вытащен на берег сотрудниками полиции. Приехавшие на вызов сотрудники ГПСС и медики констатировали его смерть.

В тот же день еще один утопленник был извлечен из водоема в Айнажи. Его тело было передано сотрудникам Госполиции.

Также в субботу три человека утонули в районе Царникавы. Компания из четырех человек отправилась купаться в море, однако вернуться на берег своими смогла только один из них — девочка-подросток. Подробнее об этом случае и причинах трагедии читайте в специальном материале Delfi.

В воскресенье спасатели получили звонок из Аглонской волости Прейльского края — в озере утонул один человек.

Всего в этом году утонуло не менее 70 человек. Из них 26 — в купальный сезон. Он начался с 15 мая.

Спасатели призывают жителей не забывать о безопасности при отдыхе у воды.