Трагедия на берегу моря в Юркалне: полиция ищет свидетелей
Foto: www.liepajniekiem.lv

Госполиция просит отозваться свидетелей происшествия, которые в период с 20 по 21 сентября (примерно 11.20) могли что-то видеть в волости Юркалнес Вентспилсского края, где на берегу моря обнаружили разбитый автомобиль VW, а неподалеку в море — тело 33-летнего мужчины.

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Полиция не исключает, что машина могла скатиться на пляж с обрыва на берегу моря.

Информацию полиция просит сообщать по телефонам: 63604750 (по рабочим дням с 08.30 до 16.30), а также 110 (круглосуточно). Также можно писать на электронную почту: vesma.leitarte@kurzeme.vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

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