Трагедия на охоте: в результате несчастного случая погиб человек
Foto: Shutterstock

12 ноября в волости Калвенес во время охоты произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

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По данным портала Medibam.lv, Госполиция получила информацию о трагедии в Южнокурземском крае от Службы скорой медицинской помощи.

Как оказалось, мужчина во время охоты ехал по лесу на квадроцикле, упал с него и попал под транспортное средство. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По делу начат уголовный процесс.

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