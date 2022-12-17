Трагедия на озере Саукас: под лед провалился и погиб депутат Янис Ращевскис

По информации радиостанции Radio1.lv, 15 декабря, провалившись под лед озера Саукас в Екабпилсском крае, погиб депутат Екабпилсской краевой думы Янис Ращевскис.

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Тело погибшего спасатели обнаружили в 50 метрах от берега.

Ращевскис родился 1 января 1954 года в Большеречье (Большереченский район Омской области), в семье высланных из волости Калупес граждан Латвии. После ссылки семья вернулась домой, где Янис Ращевскис закончил Калупскую восьмилетнюю школу, а затем среднюю школу в Шпоги. В 1977 году он закончил Латвийскую сельскохозяйственную академию.