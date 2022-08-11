Трагедия на трассе Рига — Айнажи: в ДТП погиб водитель

По информации пресс-центра Госполиции, 10 августа, в 23.30 на 33-м км дороги А1 (Рига (Балтэзерс) — Айнажи (граница Эстонии)) автомобиль Mercedes Benz столкнулся с остановившимся Volvo.
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В результате ДТП водитель Volvo получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. По делу начат уголовный процесс. Полиция расследует обстоятельства аварии.
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