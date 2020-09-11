Трагедия под Гаркалне: сбежавшие со двора хаски убили трех маленьких собак

В Гаркалнском крае в конце августа и начале сентября зафиксировано два случая нападения собак породы хаски на собак более мелких пород, находящихся на территории частных домов. В обоих случаях животные погибли.

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Как отмечает LA, жертвами нападений стали русский длинношерстный той-терьер Баксис и два йоркширских терьера Оди и Гера. Опрошенные журналистами жители Гаркалнского края напуганы и опасаются за здоровье и жизни своих питомцев, а также детей. По их словам, две сибирских хаски уже не в первый раз выходят «на охоту».

Нападение в Лангстини

Утром 28 августа Алины и ее мужа Улдиса не было дома, а за их 2-летим ребенком осталась присматривать няня. Семейство недавно перебралось в Лангстини, поэтому территорию вокруг дома огородить еще не успели. Вместе с няней и ребенком находился и 11-летний русский той-терьер Баксис. Сначала они отправились на прогулку, а затем, когда возвращались обратно, собака чуть раньше забежала в свой двор. Живой ее больше не видели.

«Мне позвонила соседка и рассказала, что в конце улицы нашли нашу собаку...растерзанную, он умер», - рассказывает Алина. По ее словам, у Баксиса было перекушено горло, содрана кожа с грудной клетки, все вокруг было в крови. Оправившись от шока, женщина решила просмотреть записи камер видеонаблюдения, установленных на территории дома, и увидела, что к ним во двор забежали две хаски. В тот момент, когда вернулся той-терьер, собаки напали на него и убили, а затем вытащили на улицу. Позже выяснилось, что досталось и коту — на его теле также констатированы укусы, он до сих пор хромает и лечится в ветклинике.

Алина начала искать владельцев хаски, в скором времени она установила, что они живут на территории частного дома в полутора километрах от их дома. Также она узнала, что собаки регулярно бродят по округе без присмотра. В итоге, хозяйка Баксиса написала заявление в местную муниципальную полицию.

Алина рассказала, что она разговаривала с владелицей хаски, растерзавших ее собаку, однако она так и не предложила никакого решения ситуации.

«Нам было только сказано, что наша территория не огрожена. Но ведь в законодательстве нет обязательного требования о наличии забора, совсем наоборот — законодательство требует, чтобы владельцы присматривали за своими животными и не допускали, чтобы те бродили! Наша собака находилась на принадлежащей нам территории, с точки зрения закона мы ничего не нарушали», - подчеркнула Алина.

Две загубленных жизни в Упесциемсе

Второй трагический случай произошел в Упесциемсе 7 сентября — в 8 км от дома Алины и Улдиса в Лангстини. В тот день Инга и Эдгар уехали на работу, оставив во дворе своих любимцев — йоркширских терьеров Оди и Геру, в доме также находился старший сын. Стоит отметить, что двор огорожен основательным забором.

Инге позвонили соседи и рассказали, что ее собаки мечутся по улице в крови, что там произошло что-то страшное.

«Двор был закрыт, ворота закрыты, ни у кого не было ни малейшей идеи, как наши собаки могли оказаться за забором и умереть. Старший сын после того, как нашел наших собак, не мог говорить об этом два дня. Наши младшие дети на следующий день не пошли в школу, потому что пережили сильный шок. Никто не понимает, как этот кошмар мог вообще произойти», - говорит Инга.

После разговора с соседями и просмотра записей камер видеонаблюдения она установила, что к нападению причастны две сибирских хаски. Они проникли в чужой двор, вытащили йоркширских терьеров на улицу, растерзали их и затем бросили. Собрав доказательства, Инга также обратилась в Гаркалнскую муниципальную полицию.

“Мы не собираемся искать виноватых или кого-то «наказывать», но мы считаем, что гибель наших собак - членов нашей семьи — не должна быть напрасной. Такие ситуации недопустимы, нужно сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись», - резюмировал Инга.

Хаски — отличные собаки, но с охотничьим инстинктом



Начальник Гаркалнской муниципальной полиции Иварс Мазурс сообщил, что он получил одно заявление с приложенной видеозаписью о нападении сибирских хаски. Однако, поскольку речь идет не о бродячих животных, а об убийстве других животных, дело передадут в Продовольственно-ветеринарную службу, в компетенцию которой входит расследование, поиск доказательств, а также определение степени агрессии упомянутых хаски.

“Не как должностное лицо, а чисто по-человечески я понимаю, что жители в этой ситуации чувствуют себя неуютно — по району бродят большие собаки, которые ведут себя агрессивно. Однако я хочу призвать жителей звонить и информировать муниципальную полицию, потому что, возможно, если б такие звонки и жалобы были раньше, нам бы удалось предотвратить подобные случаи», - указал Мазурс.

В ПВС пояснили, что материалы дела уже получены, начат процесс, в рамках которого будет установлен владелец хаски, а также собраны доказательства, включая показания свидетелей, образцы ДНК собак и т. д.

Заводчица и владелица 13 собак породы сибирский хаски Дита Озола, которая занимается этой породой уже 20 лет, пояснила, что обычно это милые собаки, дружелюбно настроенные на контакт с человеком. Однако есть в них и охотничий инстинкт, что может таить опасность для более мелких и слабых животных. И с этим владельцам хаски нужно считаться.

“Человек, который хочет на территории своего дома содержать собаку или собак этой породы, в первую очередь, должен позаботиться, чтобы животное никаким образом не могло покинуть эту территорию: ни раскопав яму, ни перепрыгнув. Забор должен быть большим, основательным, высоким и надежным», - указала Озола.

Комментируя трагедии под Гаркалне, заводчица отметила, что ситуация, когда хаски разрывает другое животное, не является нормальной.

“Открытые раны, сорванные куски кожи — это нехарактерно для нормальных и адекватных хаски», - подчеркнула Озола, добавив, что вся ответственность за подобное поведение собак должна возлагаться на владельцев.

Хозяйка хаски: мы не скрываемся, но жители нас не любят

Журналистом удалось связаться с владелицей 3-летней Шейлы и 11-месячного Фродо — тех самых хаски, которые совершили оба нападения. Айя (имя изменено) подтвердила, что 28 августа ее собаки вырвались с огороженной территории. Произошло это, по ее словам, из-за того, что соседи начали несогласованные строительные работы, из-за чего в ограждении появились отверстия, через которые собаки выбрались на улицу и сбежали. Айя подчеркивает, что собаки не бродили, т. к. они сразу же отправились их искать, нашли и через час они были уже дома.

Что же касается нападения 7 сентября, то этой информации в распоряжении владелицы хаски не оказалось. Но она допустила, что в тот день собаки снова могли сбежать через отверстия в заборе.

«Но мы двор отремонтировали, нашли эти отверстия. Собаки теперь живут в вольере на на цепи или в комнате. Больше они никуда не могут сбежать», - заверила Айя, добавив, что ничего не знала о нападениях, поскольку обе собаки очень добрые, а соседские дети даже их угощают лакомством. Также она вспомнила, что собаки лишь однажды растерзали белку.

“Мы открыты к диалогу. Мы никуда не пропадем. Мы не скрываемся. Однако жители Гаркалнского края настроены по отношению к нам негативно, они не слышат что мы говорим. Они также распространяют противоречивую информацию. Конечно, та сумма, которую в качестве компенсации попросила Алина, на мой взгляд, неадекватна. Они попросили за ущерб 3000 евро. Русский длинношерстный терьер столько не стоит. Кроме того, у нас в семье четверо детей, у нас нет таких денег», - отметила Айя.

Она также сообщила, что связалась с кинологом, который в свое время работал над поведением ее собак, и он отметил, что приедет и проверит и Фродо, и Шейлу.