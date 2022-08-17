Трагедия в Африке: байкер из Латвии насмерть сбил женщину; ему и его спутнице нужна помощь

В африканском государстве Габон со 180 евро в кармане дожидается суда гражданин Латвии Даниэлс Везис. В январе этого года вместе со своей подругой Марой он отправился в грандиозное путешествие. Пара собиралась объехать 35 стран, фиксируя свои приключения в соцсетях.

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В августе пара планировала отметить 28-летние Даниэлса в Анголе, однако произошла трагедия: находясь в Габоне, байкер сбил на улице женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Мара обратилась через соцсети к своим поклонникам с просьбой пожертвовать 3000 евро на похороны женщины, однако столкнулась с негативом в свой адрес: люди стали над ними смеяться, упрекая в том, что порноактеры просят деньги. Как оказалось, пара снималась в любительском порно, однако их профиль на PornHub недоступен для просмотра в Латвии.

Трагические события произошли 5 августа, в городке Канго: мотоцикл, на котором ехали Даниэлс и Мара, сбил женщину. Пострадавшую отвезли в военный госпиталь, расположенный в 90 км от места аварии, однако там констатировали ее смерть. Пара оказалась в полиции, через две недели назначено рассмотрение дела в суде. И хотя оба являются гражданами Латвии, последние три года они проживали в Испании.

Латвийская сторона не может помочь путешественникам, однако МИД ЛР готов приобрести им авиабилеты на обратную дорогу до Латвии. Никакой материальной помощи внешнеполитическое ведомство Латвии предоставить попавшим в беду путешественникам не может.

Также в МИД ЛР сообщили, что у Латвии нет посольства в Габоне, поэтому паре необходимо максимально сотрудничать с предоставленным им габонским адвокатом. В том случае, если Даниэлса приговорят к лишению свободы, он может ходатайствовать о том, чтобы его отправили для отбывания наказания в Латвию. Однако в любом случае до суда пара не имеет права покидать Габон.

Мара рассказала, что им пришлось снять со счетов почти все свои деньги, средства на похороны сбитой женщины помогли собрать нигерийские байкеры. И хотя семья погибшей женщины понимает, что произошедшая трагедия — это несчастный случай и не хочет суда над Даниэлсом, тем не менее процесс все же состоится. Не исключено, что байкеру может грозить тюремное заключение.