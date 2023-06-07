Трагедия в Екабпилсе: генпрокурор Стуканс упрекает адвоката убитой женщины в бездействии
Foto: DELFI

Адвокат убитой в Екабпилсском крае женщины не использовала все свои возможности, чтобы помочь своей подзащитной, в том числе не обратилась к генеральному прокурору, признал в интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс.

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Стуканс заявил, что не читал письмо на тот момент еще живой женщины, в котором она просила помощи у генпрокурора. Он утверждал, что каждый год в Латвии совершается 40 000 преступлений, но лишь около 10 000 дела передаются в прокуратуру для привлечения к ответственности, поэтому во многих случаях люди также пишут что-то генпрокурору. Если бы Стукансу приходилось читать каждое письмо, ни на что другое не оставалось бы времени.

"Согласен, звучит плохо. Адвокат женщины поступила очень некорректно, заявив, что генпрокурор не отреагировал", — подчеркнул Стуканс.

Заявления генпрокурору по делам, которые находятся на первом уровне расследования, направляются в соответствующее структурное подразделение — такова организаторская работа. Если что-то не сделано на первом уровне, это можно обжаловать на втором уровне, а потом на третьем попадает к генпрокурору — тогда Стуканс сам видит заявление. Если ему, к примеру, напишет депутат Сейма, она такое письмо прочитает.

Если какой-то министр отправит документ, он также поступит лично Стукансу.

Генпрокурор неоднократно уверял, что женщинам, которым кажется, что их проблема не решается, не следует ему писать, поскольку, к сожалению, он не может прочитать все письма, кроме того, эти заявления все равно попадут в конкретное структурное подразделение.

Стуканс заявил, что не изучил все материалы дела, но в его нынешнем понимании, в случае с Екабпилсом, женщина сделала все. Самое главное, она обратилась к адвокату, а обязанностью адвоката было оказание качественной юридической помощи.

В интервью он раскритиковал действия адвоката. Стуканс не принимает обвиняемых, потерпевших и свидетелей в частном порядке — это было бы невозможно, потому что иначе в его офисе была бы непрерывная очередь. Однако он никогда не отказывается от встречи с адвокатами для обсуждения дела.

"Если бы адвокат видела равнодушие в соответствующем структурном подразделении, она должна была оставить заявку и приехать ко мне! Я бы ее принял, поговорил бы с ней и молниеносно отреагировал бы — копнул бы глубже, прочитал бы письмо женщины, были бы вовлечены прокуроры на трех уровнях, мы бы нашли ответы на вопросы", — подчеркнул Стуканс.

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Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае своим бывшим мужем Эгоном Русиньшем была убита женщина, которая в течение длительного времени обращалась в полицию с просьбой о защите от его угроз и преследования. В связи с этим в полиции начата служебная проверка.

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