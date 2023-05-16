Трагедия в Екабпилсе: Русиньш по-прежнему не найден, семья убитой может подать в суд на государство

Прошел месяц с того дня, как под Екабпилсом Леонс Русиньш убил топором бывшую гражданскую жену, мать его ребенка, которую он преследовал длительное время. Мужчина убил женщину на глазах у ее ребенка и матери. Убийца не пойман, а у матери покойной появились тяжелые ментальные проблемы. Оба ребенка убитой, которые стали сиротами, находятся под присмотром в безопасности. Однако адвокат жертвы Русиньша допускает, что семья может подать в суд на государство в связи со случившимся, сообщает LSM.lv.

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Адвокат Анна Норе была защитницей убитой женщины, а теперь еще и юридически представляет младшего ребенка.

"Русиньш по-прежнему не найден, и это та большая боль и чувство незащищенности, поскольку этот человек где-то ходит. Так хочется думать, зная его самоуверенность. Я подключилась к процессу как юридический помощник маленького мальчика", — сообщила адвокат.

Норе добилась запрета на допрос детсадовца, который был свидетелем того, как отец убил его мать.

Полиция изъявила желание допросить ребенка тогда, когда психологу уже удалось немного смягчить последствия пережитого. В Центре психиатрии также признали, что допрашивать мальчика нельзя.

По словам адвоката, у матери убитой женщины появились серьезные проблемы со здоровьем.

"Эта трагедия ее уничтожила. Она клиентка учреждения социального ухода. И главное, что она была их бабушкой. Заботилась о них. Ходила за ними в детский сад. Сейчас бабушку тоже отняли, поскольку она потеряла рассудок после пережитого", — рассказала Норе.

Полиция патрулирует окрестности детского сада и школы, где учатся дети. Начальник Екабпилсского полицейского участка был отстранен от должности. Проверки ответственности всех вовлеченных в дело продолжаются, так как Русиньш преследовал убитую длительное время и она просила защиты неоднократно.

"Мне жаль, что суд решил, что сделал все", — признала адвокат.

С обоими детьми убитой работает психолог. Зная психологический портрет Русиньша, адвокат предполагает, что он и дальше будет творить зло.

"Он выжидает. Я очень надеюсь, что они смогут его найти. Я считаю, что это зверь. Просто зверь", — сказала она.

Когда все проверки и служебные расследования закончатся, семья может обратиться в суд. Государство выплатит компенсацию детям за смерть матери, но именно государство не защитило мать обоих детей, хотя она отчаянно просила об этом.

Хотя Русиньш буквально исчез, глава Госполиции пообещал, что стражи порядка его найдут. Пока — безуспешно.