Трагедия в Кенгарагсе: ночью в огне пожара погибли два человека

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в ночь на пятницу на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в пятиэтажке на ул. Булту горит квартира.
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К моменту приезда спасателей горела комната и коридор в одной из квартир на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека, находившиеся в квартире.
Из дома своими силами удалось эвакуироваться 15 жителям, кроме того, еще 10 жителям помогли эвакуироваться спасатели. Причины возгорания устанавливаются.
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