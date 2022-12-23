Трагедия в Кенгарагсе: ночью в огне пожара погибли два человека

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в ночь на пятницу на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в пятиэтажке на ул. Булту горит квартира.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

К моменту приезда спасателей горела комната и коридор в одной из квартир на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека, находившиеся в квартире.

Из дома своими силами удалось эвакуироваться 15 жителям, кроме того, еще 10 жителям помогли эвакуироваться спасатели. Причины возгорания устанавливаются.