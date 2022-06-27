Трагедия в Латгальском предместье: подозреваемый ранее был судим за убийство

Сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона на прошлой неделе передали в Рижскую Восточную прокуратуру материалы уголовного процесса об убийстве, совершенном в Латагальском предместье Риги в ноябре 2021 года.

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В ходе следствия полиция установила, что убийство произошло во время конфликта, происшедшего в квартире. В полиции сообщили, что задержанный по этому делу ранее уже был судим за убийство.

В настоящее время ведется и расследование в отношении двух лиц, которые, возможно, могли находиться на месте преступления и не сообщили о нем правоохранительным органам, как это предусмотрено законом.

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, следствие установило, что преступление было совершено 13 ноября прошлого года. Во время конфликта мужчина (1971 г.р.) схватил нож и нанес удар в область сердца своему оппоненту (1984 гр.). От полученного ранения пострадавший скончался.

В компании вместе с нападавшим и его жертвой находились еще два человека, которые, возможно, были свидетелями преступления, но не сообщили об этом в полицию. О факте смерти мужчины органы правопорядка узнали лишь спустя три дня, когда к ним обратились родственники убитого. В тот же день — 16 ноября — был начат уголовный процесс.

Подозреваемый в преступлении задержан и с 19 февраля находится под стражей. За это преступление ему может грозить тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет, а также последующий пробационный надзор на три года, или пожизненное заключение.