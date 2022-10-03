Трагедия в Марупе: два автомобиля переехали пешехода, пострадавший скончался

По информации пресс-центра Госполиции, 2 октября, в 19.30, в Марупе произошло трагическое ДТП: на ул. Даугавас автомобиль Land Rover, а затем и Škoda совершили наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.
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Госполиция начала уголовный процесс и приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
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