Трагедия в Марупском крае: перевернулась лодка, погибли два человека
Foto: LETA

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшее воскресенье, в 16.20 в волости Салас Марупского края произошло ЧП: в Лиелупе перевернулась лодка, в которой находились два рыбака.

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Спасти людей не удалось: сотрудники ГПСС, прибывшие на место происшествия, извлекли тела погибших на сушу и для дальнейших следственных действий передали Госполиции.

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