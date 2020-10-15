Трагедия в Пардаугаве: мужчина погиб при падении с 12-го этажа

В минувший вторник, в Риге, в Даугавгриве, на ул. Бирзес при падении с 12-го этажа погиб мужчина в возрасте примерно 40 лет.

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Как сообщает Degpunktā, на место происшествия оперативно прибило несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи, однако спасти жизнь пострадавшего им не удалось: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Соседи по дому охарактеризовали погибшего как нормального, трудолюбивого человека. Они также сказали, что ранее ничто не свидетельствовало о том, что мужчина может решиться на такой шаг.

Полиция начала расследование, в рамках которого будет установлено, был ли это суицид, несчастный случай или преступление против здоровья и жизни.