Трагедия в Пардаугаве: мужчина погиб при падении с 12-го этажа

В минувший вторник, в Риге, в Даугавгриве, на ул. Бирзес при падении с 12-го этажа погиб мужчина в возрасте примерно 40 лет.
Как сообщает Degpunktā, на место происшествия оперативно прибило несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи, однако спасти жизнь пострадавшего им не удалось: полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Соседи по дому охарактеризовали погибшего как нормального, трудолюбивого человека. Они также сказали, что ранее ничто не свидетельствовало о том, что мужчина может решиться на такой шаг.
Полиция начала расследование, в рамках которого будет установлено, был ли это суицид, несчастный случай или преступление против здоровья и жизни.