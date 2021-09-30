Трагедия в Пардаугаве: при падении с верхнего этажа погиб молодой мужчина

Жители одного из домов на Юрмалас гатве стали свидетелями трагических событий: средь бела дня, при падении с верхнего этажа многоквартирного дома разбился молодой мужчина.

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Как отмечает Degpunktā, при падении мужчина задел подоконник одной из квартир. К пострадавшему сразу же поспешили прохожие, чтобы оказать помощь, а также параллельно вызвать скорую. Однако спасти его жизнь не удалось.

В полиции подтвердили гибель молодого мужчины, однако отвергли версию, прозвучавшую в социальных сетях, что речь может идти о несовершеннолетнем парне. Обстоятельства смерти устанавливаются.

В рамках начатого уголовного процесса назначены экспертизы. На данный момент в распоряжении правоохранительных органов нет информации о возможной уголовной подоплеке трагедии.