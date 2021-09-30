Трагедия в Пардаугаве: при падении с верхнего этажа погиб молодой мужчина
Foto: LETA

Жители одного из домов на Юрмалас гатве стали свидетелями трагических событий: средь бела дня, при падении с верхнего этажа многоквартирного дома разбился молодой мужчина.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Degpunktā, при падении мужчина задел подоконник одной из квартир. К пострадавшему сразу же поспешили прохожие, чтобы оказать помощь, а также параллельно вызвать скорую. Однако спасти его жизнь не удалось.

В полиции подтвердили гибель молодого мужчины, однако отвергли версию, прозвучавшую в социальных сетях, что речь может идти о несовершеннолетнем парне. Обстоятельства смерти устанавливаются.

В рамках начатого уголовного процесса назначены экспертизы. На данный момент в распоряжении правоохранительных органов нет информации о возможной уголовной подоплеке трагедии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
С людьми надо уметь говорить. Путь социальной работницы Анны Бейтане
Изменить то, что вокруг тебя. История директора пансионата Айварса Дамрозе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Снова в школу!
Всегда стремиться к новому. Рассказ социальной работницы Александры Павловской