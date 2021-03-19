Трагедия в Риге: в Чиекуркалнсе в огне пожара погибли три человека
Foto: LETA

Утром 19 марта на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал из Чиекуркланса о пожаре в многоквартирном доме: сообщалось о сильном задымлении в подъезде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

К моменту приезда спасателей на первом этаже открытым пламенем горела квартира. С помощью автолестниц сотрудникам ГПСС удалось эвакуировать пятерых жильцов, еще один справился собственными силами.

Двое пострадавших переданы Службе неотложной медицинской помощи. Во время работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещениях тела трех человек.

В 07.08 пожар был локализован. В доме горели квартира, внешняя стена и перекрытие на площади 65 квадратных метров. По делу начато следствие.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

31

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€