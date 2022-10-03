Трагедия в Золитуде: прокуратура просит судить всех ранее оправданных фигурантов уголовного дела

Прокуратура просит Рижский окружной суд вынести обвинительный приговор в отношении всех обвиняемых по уголовному делу о трагедии в Золитуде, которые были оправданы судом первой инстанции.

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На сегодняшнем судебном заседании по уголовному делу о трагедии в Золитуде, которое рассматривается в апелляционной инстанции, начались судебные прения. Прокуратура попросила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить решение суда первой инстанции о признании невиновными Андриса Гулбиса, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, Марики Трейи, Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и Инны Шуваевой.

На приговор суда первой инстанции, объем которого превышает 1200 страниц, поступил апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба защиты обвиняемого инженера-строителя Ивара Сергетса и более 50 апелляций потерпевших и их представителей.

Уже сообщалось, что 21 ноября 2013 года при обрушении крыши магазина Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые травмы.

Согласно заключениям экспертов, трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкции крыши, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении государственного обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

Инженер-строитель Сергетс был признан виновным судом первой инстанции.Помимо шести лет лишения свободы, он также приговорен к пяти годам запрета на работу по профессии.

В свою очередь, архитектора Андриса Калинку, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, строительного эксперта Андриса Гулбиса, руководителя строительными работами Re&Re Станислава Кумпиньша, бывшего эксперта отдела строительного надзора Марику Трейу, сотрудницу Maxima Latvija Инну Шуваеву и бывшего заместителя главы строительной инспекции города Риги Яниса Балодиса суд первой инстанции оправдал.

Оценивая деятельность прокуроров Каспарса Цакулса, Екатерины Кушаковой и Агриса Скрадаилиса в досудебном уголовном процессе, качество дело при его передаче в суд и работу во время судебного разбирательства, Пардаугавский суд признал, что есть основания обратить внимание Генпрокуратуры и генпрокурора на обнаруженные судом недостатки и игнорирование правовых норм, что существенно затруднило рассмотрение дела.

Суд, например, пришел к выводу, что прокуроры также включили в уголовное дело такие материалы, которые не относятся к конкретному преступлению и которые не будут использоваться в доказывании.