Трагически умерла дочь главы издательского дома Андрея Козлова

Вечером 19 сентября в Риге, в своей квартире на ул. Маскавас обнаружено тело 20-летней Елизаветы Козловой — дочери главы крупнейшего русского издательского дома Латвии и депутата Рижской думы от "Согласия" Андрея Козлова.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. По делу начат уголовный процесс, сообщает портал Press.lv.

Информацию о смерти Елизаветы Козловой подтвердил в социальной сети Facebook ее брат Андрей.

Это не первая трагедия в семье Андрея Козлова: в апреле 2006 года в Дарзини, в своем доме была убита мать предпринимателя — Валентина Козлова (1941 г.р.), которая также являлась членом правления и совладелицей издательского дома "Фенстер".