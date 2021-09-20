Трагически умерла дочь главы издательского дома Андрея Козлова
Foto: LETA

Вечером 19 сентября в Риге, в своей квартире на ул. Маскавас обнаружено тело 20-летней Елизаветы Козловой — дочери главы крупнейшего русского издательского дома Латвии и депутата Рижской думы от "Согласия" Андрея Козлова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Причины и обстоятельства смерти не раскрываются. По делу начат уголовный процесс, сообщает портал Press.lv.

Информацию о смерти Елизаветы Козловой подтвердил в социальной сети Facebook ее брат Андрей.

Это не первая трагедия в семье Андрея Козлова: в апреле 2006 года в Дарзини, в своем доме была убита мать предпринимателя — Валентина Козлова (1941 г.р.), которая также являлась членом правления и совладелицей издательского дома "Фенстер".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта