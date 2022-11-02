Трагический пожар в хостеле на ул. Меркеля: под суд пойдут двое обвиняемых

В конце октября этого года прокуратура Рижского судебного округа приняла решение о привлечении к уголовной ответственности двух лиц в связи с трагическим пожаром, произошедшим 28 апреля прошлого года в многоквартирном доме на улице Меркеля 8 в Риге. В результате пожара в хостеле погибли девять человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно обвинительному заключению, двое мужчин по обоюдному согласию решили расширить начатую ранее хозяйственную деятельность, связанную с оказанием платных услуг по размещению людей на территории города Риги. В рамках совместной реализации задуманного, чтобы получить прибыль, эти лица решили купить два объекта недвижимости и отремонтировать их, чтобы в дальнейшем одновременно размещать там большое количество людей.

Один из обвиняемых единолично приобрел две смежные квартиры, которые впоследствии были переданы в пользование другому обвиняемому, организовавшему и руководившему самовольной и несогласованной реконструкцией квартир. Он объединил две квартиры, создав в них 34 отдельные комнаты, где планировалось одновременно размещать от 34 до 68 человек.

В целях обеспечения успешного ведения бизнеса и привлечения клиентов, которые могли бы воспользоваться услугами хостеля, один из обвиняемых при содействии других лиц размещал рекламу на туристических и рекламных площадках в Интернете.

В период с марта 2020 года по 28 апреля 2021 года один из обвиняемых без регистрации экономической деятельности и без указания ее объема занимался оказанием услуг по размещению физических лиц. Таким образом, он получил доход со своей коммерческой деятельности, с которого не был уплачен налог.

В указанный период времени один из обвиняемых, зная, что принадлежащее ему имущество самовольно перестроено и в нем действует хостел, а также неся ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, не соблюдал меры, предусмотренные соответствующими нормативными актами по обеспечению противопожарной безопасности на всей принадлежащей ему части имущества по ул. Меркеля, 8.

28 апреля 2021 года в 04.43 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Меркеля, где возник пожар повышенной опасности. Прибыв на место происшествия через семь минут пожарные констатировали, что на шестом этаже здания горит хостел и крыша. В 12.10 пожар был локализован. Общая площадь горения составила 250 квадратных метров.

Под натиском огня оказалась сильно повреждена часть крыши над одной из квартирок, часть комнат были полностью уничтожены. В пожаре погибли девять человек.