Трагическое ДТП в Адажи: возможно, полицейские были пьяными
Foto: Aculiecinieka foto

Сотрудник Адажской полиции самоуправления, который сидел на пассажирском сиденье в машине, попавшей в трагическое ДТП на Таллинском шоссе, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Был ли пьян сам водитель, покажет экспертиза, сообщает Латвийское телевидение.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщалось, трагический инцидент в Адажи случился 22 января в 1.27 ночи. За несколько часов до этого на этом же участке дороги на обочину вылетел автобус. Спустя некоторое время, когда уже стемнело, за автобусом приехал эвакуатор. Работники эвакуатора для того, чтобы вытащить автобус из гравия, поперек дороги натянули металлический трос. В этот момент мимо эвакуаторщиков, не снижая скорости, проехал патрульный полицейский автомобиль Škoda Адажского самоуправления.

Полицейская машина на обледенелой дороге на полной скорости врезалась в натянутый поперек дороги трос и потерпела аварию. Крыша полицейского автомобиля оказалась полностью смятой. В результате аварии погиб один сотрудник муниципальной полиции (водитель Škoda), двое пассажиров автомобиля получили травмы.

Оставшийся в живых полицейский уже подал заявление об увольнении. В свою очередь, заключение экспертизы в отношении погибшего сотрудника полиции ожидают получить в течение месяца.

Расследование данной аварии происходит на очень серьезном уровне, так как оно является, возможно, результатом сразу нескольких нарушений, сообщает LTV.

Пострадавший мужчина, который принимал участие в работе по эвакуации автобуса, по-прежнему продолжает лечение в больнице и ждет операцию на сломанной ноге. Не исключено, что из-за тяжелой травмы к работе он сможет вернуться не раньше, чем через полгода.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Чему мы научились, работая удаленно
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал