Трех мужчин подозревают в хищении в крупных размерах средств из еврофондов

Государственная полиция просит признать виновными в мошенничестве, а именно в хищении в крупных размерах средств из еврофондов трех мужчин, сообщили в полиции.

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В 2015 году полиция начала уголовный процесс о мошенничестве, если оно совершено в крупных размерах или организованной группой, и о легализации финансовых средств, полученным преступным путем.

В ходе расследования были получены доказательства того, что группа сотрудников зарегистрированной в Латвии компании по взаимной договоренности провернули мошенническую схему с использованием ряда предприятий для проведения фиктивных финансовых переводов. Цель схемы - скрыть истинное происхождение перечисленных средств и получить их обратно на то же предприятие с другим обоснованием. Сделка состояла из нескольких этапов, искусственно делая дороже необходимое софинансирование проекта и вводя в заблуждение Службу поддержки села.

В результате мошеннических действий из структурных фондов было украдено 120 000 евро. Дело передано в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.