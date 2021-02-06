Тревожная ночь: во время КЧ задержаны пьяные водители, нарушитель напал на полицейского

Во время комендантского часа (КЧ) в ночь с пятницы на субботу работники полиции задержали троих находящихся в состоянии алкогольного опьянения автоводителей и одного пьяного велосипедиста.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В одном из случаев, который произошел в Сейском крае, около 23.20 была остановлена машина марки Audi, водитель которой находился в состоянии алкогольного опьянения (1,86 промилле) и не имел прав на управление авто.

Также полицейские сталкиваются с агрессивностью нарушителей. Например, в Добельском крае после 22.00 полицейские подошли к находившемуся на улице мужчине. Однако он, ничего не объясняя, толкнул полицейского и бросился бежать. Когда полицейские его догнали, мужчина продолжил сопротивление и нанес инспектору полиции травмы. После этого мужчина забежал в свое жилище и закрылся, однако он был идентифицирован, поскольку и ранее попадал в поле зрения полиции.

В общей сложности за время комендантского часа в ночь с пятницы на субботу Госполиция вместе с полициями самоуправлений, Государственной пограничной охраной и Земессардзе проверила 4604 человека, из них 3675 человек находились на улице по уважительной причине и имели при себе заполненное подтверждение этого факта.

С 428 жителями проведены разъяснительные беседы. В 267 случаях открыты процессы об административных нарушениях, а также подготовлены 77 сообщений о начале процессов об административных нарушениях.

Госполиция напоминает, что и в ночь с субботы на воскресенье с 22.00 до 05.00 для сокращения распространения Covid-19 в Латвии будет действовать комендантский час.