Тревожная Новогодняя ночь в Риге: хулиган с топором, пьяные компании с фейерверками, сбежавшие собаки

По информации Рижской муниципальной полиции (РМП), несмотря на действующий в стране комендантский час, в городе нашлись нарушители режима ЧС, причем во время задержания одного из них пришлось применить электрошокер.

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В ночь на 1 января на территории Риги зафиксировано 85 нарушений ограничений, введенных на время чрезвычайной ситуации, проверено 87 лиц, остановленных на улицах во время действия комендантского часа. Начат 51 процесс об административных нарушениях.

Поздним вечером 31 декабря сотрудники Зиемельского участка РМПполучили информацию о том, что на ул. Твайка в машину скорой помощи забежала перепуганная фейерверками собака. Животное доставили в участок, а затем передали работникам Dzīvnieku policija, которые считали чип. Оказалось, что он зарегистрирован, однако к этой информации не добавлены данные о владельце. Собаку пришлось отвезти в приют.

Еще одно сообщение о сбежавшей собаке поступило РМП из Золитуде: прохожие поймали собаку на ул. Ростокас и позвонили в полицию. Однако ситуация повторилась: собака хоть и оказалась чипирована, данных о владельце найти не удалось. На шее полицейские нашли жетон с кличкой "Клава". Животное отвезли в приют Ulubele.

В 22.30 на Яунциема гатве полиция остановила автомобиль, водитель которого сообщил, что ехал в продуктовый магазин. Поскольку все магазины с 30 декабря работают в Латвии до 21.00, стражам порядка эта версия не показалась убедительной. После этого водитель выдал полицейским другую версию: он был в гостях у друга. Нарушителя оштрафовали на 20 евро.

В 22.33 в Зиемельском предместье также заметили на ул. Сниега пьяного мужчину, еле стоявшего на ногах. Он рассказал работникам РМП, что гостил у приятеля, где они распивали алкоголь. Поскольку мужчина находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, его отвезли домой.

В 23.25 на ул. Ницгалес патрульные остановили двух мужчин, которые сразу же проявили агрессию и заявили, что их лично никто не предупредил о комендантском часе, поэтому действующие в стране ограничения на них не распространяются. Они также честно рассказали, что шли на частную вечеринку. Нарушителей оштрафовали на 50 евро.



Чуть позже на пульт дежурного РМП поступила информация о том, что на ул. Салнас незнакомцы, несмотря на запрет, запускают фейерверки. По указанному адресу полицейские застали мужчин, которые сообщили, что вышли просто посмотреть на салют. При проверке личных данных выяснилось, что один из них объявлен в розыск. Его доставили для выяснения обстоятельств в участок Госполиции, а его приятеля оштрафовали на 40 евро.

Еще один сигнал этой ночью поступил из квартиры в Чиекуркалнсе, где две пары решили отметить Новый год, однако затем между женщинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Мужчины не могли успокоить своих спутниц, поэтому вызвали полицию. За нарушение ограничений дебоширы оштрафованы на 50 евро.

Также на ул. Кр. Валдемара полиция остановила машину, которой управлял пьяный водитель.

Еще одного странного незнакомца полицейские повстречали, патрулируя Тейку, где заметили мужчину с топором. Он не смог объяснить, зачем ему топор, а также отказывался его отложить. В итоге, полицейским пришлось применить электрошокер, а затем на место ЧП вызвали Службу неотложной медицинской помощи, которая доставила мужчину в Рижский центр психиатрии и наркологии.