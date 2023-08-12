Три человека оштрафованы за перевозку нелегалов, въехавших из Белоруссии

В июле и августе прокуратура наложила штрафы на трех человек за то, что они в корыстных целях обеспечили нелегалам, проникшим в Латвию из Белоруссии, возможность незаконного пребывания в Латвии, свидетельствуют общедоступные решения прокуратуры.

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Этим летом некий гражданин Латвии согласился на предложение неустановленного в ходе следствия лица перевезти нелегалов от латвийской границы до границы между Польшей и Германией, получив за это в общей сложности 5400 евро.

Реализуя преступный умысел, обвиняемый 29 июня на автомобиле прибыл в приграничную область в Пиедруйской волости Краславского края, где забрал четырех граждан Афганистана без действующих виз и вида на жительство, которые незаконно пересекли внешнюю границу страны со стороны Белоруссии.

В Науенской волости их задержали пограничники. Прокуратура оштрафовала мужчину на 12 400 евро.

По другому делу в июне этого года, находившийся в Вильнюсе гражданин Литвы согласился на предложение в приложении такси "Bolt" осуществить перевозку лиц из места, указанного не установленным в ходе следствия лицом в Краславском крае, Эзерниекской волости, в аэропорт Варшавы в Польше, за что ему была обещана оплата в размере 800 евро.

В указанный автомобиль он посадил пятерых граждан Индии и одного гражданина Пакистана без действующих виз и вида на жительство, которые незаконно пересекли границу из Белоруссии.

В указанном крае они были задержаны пограничниками, а гражданин Литвы оштрафован на 9300 евро.

Еще по одному делу в августе прокуратура наложила штраф в размере 6200 евро на человека, который в Краславском крае посадил в свой автомобиль четырех граждан Индии.

Было принято решение о конфискации мобильного телефона обвиняемого как предмета совершения уголовного правонарушения, а автомобиль, на котором обвиняемый совершил правонарушение и который также был признан объектом совершения правонарушения, принадлежит другому лицу, поэтому, согласно закону, с обвиняемого была взыскана стоимость автомобиля — 17 200 евро.

Уже сообщалось, что президент Эдгар Ринкевич раскритиковал меры наказаний, применяемые к лицам, занимающимся организацией нелегальной иммиграции.