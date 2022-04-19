Три человека погибли в результате пожара в Резекненском крае

Во вторник, 19 апреля, в результате пожара в Резекненском крае погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В 13:28 ГПСС получила вызов в Силмалскую волость, где, по предварительным данным, горел жилой дом.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит одноэтажный жилой дом площадью 80 кв. метров, а крыша здания уже провалилась. Рядом также сгорело около полугектара прошлогодней травы.

До приезда пожарных из здания эвакуировали четырех человек. Двоих пострадавших передали медикам.

Во время тушения пожара сотрудники ГПСС обнаружили три тела.

Пожарные продолжают работать на месте проиcшествия.