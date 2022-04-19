Три человека погибли в результате пожара в Резекненском крае
Foto: LETA

Во вторник, 19 апреля, в результате пожара в Резекненском крае погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 13:28 ГПСС получила вызов в Силмалскую волость, где, по предварительным данным, горел жилой дом.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит одноэтажный жилой дом площадью 80 кв. метров, а крыша здания уже провалилась. Рядом также сгорело около полугектара прошлогодней травы.

До приезда пожарных из здания эвакуировали четырех человек. Двоих пострадавших передали медикам.

Во время тушения пожара сотрудники ГПСС обнаружили три тела.

Пожарные продолжают работать на месте проиcшествия.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?