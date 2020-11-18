Три нарушения за час: полиция оштрафовала пьяного велосипедиста на 510 евро
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По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 16 ноября сотрудники Полиции порядка Айзкраукльского участка за один час составили три административных протокола на велосипедиста, который разъезжал в пьяном виде. Общая сумма всех штрафов составила 510 евро.

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Как отмечают в ЗРУП, 16 ноября инспектор Полиции порядка заметил в Плявиняс велосипедиста, который, судя по манере вождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке в организме мужчины 1967 г.р. констатировали 2,65 промилле алкоголя. В отношении нарушителя начали административный процесс, а велосипедисту разрешили продолжить свой путь пешком.

Сначала нарушитель послушал полицейских, но затем снова сел на велосипед. Когда его остановили во второй раз, он отказался проходить проверку на содержание алкоголя в организме. В итоге, полиция оформила на мужчину второй за полчаса протокол.

Спустя всего 10 минут пьяного велосипедиста заметил другой экипаж Дорожной полиции. Очередная проверка установила в организме мужчины 2,29 промилле, после чего на нарушителя оформили третий административный протокол.

Как сообщает ЗРУП, в общей сложности велосипедиста оштрафовали на 510 евро.

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