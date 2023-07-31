Триллер в центре Лиепаи: вооруженный хулиган устроил погром, напал на полицию и разбил окна в служебной машине

По сообщению Лиепайской муниципальной полиции (ЛМП), 30 июля в центре города был задержан агрессивный мужчина, который сначала повредил место для отдыха на улице Стендера, а затем, "самодельным холодным оружием" разбил окна в служебной полицейской машине.

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Как отмечает пресс-центр ЛМП, в минувшее воскресенье был получен вызов с ул.Стендера: заявители пояснили, что некий незнакомец устроим погром в месте для отдыха, избил охранника и угрожал отдыхающим.

Получив описание хулигана, полицейские отправились искать его по городу. На улице Сколас они заметили мужчину, соответствующего приметам. Мужчина в черной одежде был вооружен двухметровой веревкой, на обоих концах которой было закреплено множество металлических карабинов.

Когда полицейские приблизились к незнакомцу, тот стал проявлять агрессию, напал на полицейских, а затем самодельным оружием разбил окна в машине ЛМП. После этого он попытался сбежать, однако на улице Бариню его удалось задержать с применением спецсредств — перечного газа и наручников.

При проверке задержанного (1986 г.р.) у него нашли также ножи, шприцы и другие опасные предметы. Для дальнейших следственных действий задержанного передали Госполиции.