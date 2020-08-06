Трое несовершеннолетних и один взрослый напоили и изнасиловали девочку-подростка
Foto: Shutterstock

Четыре человека, три из которых несовершеннолетние, обвиняются в изнасиловании девочки, не достигшей 16 лет, в удовлетворении полового влечения противоестественным путем и в изготовлении порнографических материалов. 4 августа прокуратура Латгальского судебного округа передала уголовное дело в Даугавпилсский суд.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обвиняемые вместе употребляли алкоголь. Одному из них пришла в голову идея изнасиловать несовершеннолетнюю пострадавшую . Он предложил остальным ее напоить, чтобы она не сопротивлялась, что и было сделано. Девочку напоили до такого состояния, что она не понимала, что происходит, и не могла сопротивляться.

Своими действиями обвиняемые нарушили вторую, четвертую и шестую часть 160-й статьи Уголовного закона, вторую часть статьи 166 , третью и четвертую часть статьи 20 и третью часть статьи 159. Как отмечает агентство LETA, за это можно получить даже пожизненный срок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц