Трое несовершеннолетних и один взрослый напоили и изнасиловали девочку-подростка

Четыре человека, три из которых несовершеннолетние, обвиняются в изнасиловании девочки, не достигшей 16 лет, в удовлетворении полового влечения противоестественным путем и в изготовлении порнографических материалов. 4 августа прокуратура Латгальского судебного округа передала уголовное дело в Даугавпилсский суд.

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Обвиняемые вместе употребляли алкоголь. Одному из них пришла в голову идея изнасиловать несовершеннолетнюю пострадавшую . Он предложил остальным ее напоить, чтобы она не сопротивлялась, что и было сделано. Девочку напоили до такого состояния, что она не понимала, что происходит, и не могла сопротивляться.

Своими действиями обвиняемые нарушили вторую, четвертую и шестую часть 160-й статьи Уголовного закона, вторую часть статьи 166 , третью и четвертую часть статьи 20 и третью часть статьи 159. Как отмечает агентство LETA, за это можно получить даже пожизненный срок.