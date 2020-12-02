Троих добельских полицейских будут судить за вымогательство
Foto: LETA

Прокуратура Земгальского суда передала в суд уголовное дело трех должностных лиц муниципальной полиции Добельского края. Они обвиняются в вымогательстве взятки.

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Один из обвиняемых просил у некоего лица 300 евро, чтобы не был начат уголовный процесс против его несовершеннолетнего родственника. Уголовный процесс и не должен был быть начат, он знал об этом, но сознательно умолчал.

Второй обвиняемый подбивал первого принять взятку, а третий требовал с потерпевшего еще 1500 евро, чтобы не было начато судебное производство.

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