Турист в Лигатне обнаружил нелегальную свалку одежды, часть вещей оказались совершенно новые

Недалеко от Тилдургского каньона организатор походов Марис Реснис обнаружил нелегальную свалку одежды, сообщает передача Vides fakti на телеканале LTV. По его словам, многие вещи были как новые. Хозяин территории, пожелавший остаться анонимным, указал, что изначально там было примерно 15 тонн текстиля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам хозяина территории, в принадлежащем ему сарае свалка вещей образовалась десять лет назад. Туда наведываются люди, раскапывающие горы одежды и забирающие понравившиеся вещи. Остатки владелец утилизирует, вероятно, сжигая вещи. В передаче видно, что многие вещи выглядят как новые, а некоторые из них всё ещё имеют ценники шведского сетевого секонд-хэнда Erikshjälpen. Владелец утверждает, что одежду привозят из Сигулды.

Государственная служба среды указала, что ответственность за устранение нарушения лежит на владельце территории и самоуправлении. Исполнительный директор Лигатненской краевой думы удивился находке туриста и утверждает, что информацию об этом месте получил через Vides SOS сообщение. Он указал, что полиция самоуправления обследует объект, однако ответственность за него лежит на хозяине территории.