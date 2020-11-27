Турист в Лигатне обнаружил нелегальную свалку одежды, часть вещей оказались совершенно новые
Foto: Shutterstock

Недалеко от Тилдургского каньона организатор походов Марис Реснис обнаружил нелегальную свалку одежды, сообщает передача Vides fakti на телеканале LTV. По его словам, многие вещи были как новые. Хозяин территории, пожелавший остаться анонимным, указал, что изначально там было примерно 15 тонн текстиля.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам хозяина территории, в принадлежащем ему сарае свалка вещей образовалась десять лет назад. Туда наведываются люди, раскапывающие горы одежды и забирающие понравившиеся вещи. Остатки владелец утилизирует, вероятно, сжигая вещи. В передаче видно, что многие вещи выглядят как новые, а некоторые из них всё ещё имеют ценники шведского сетевого секонд-хэнда Erikshjälpen. Владелец утверждает, что одежду привозят из Сигулды.

Государственная служба среды указала, что ответственность за устранение нарушения лежит на владельце территории и самоуправлении. Исполнительный директор Лигатненской краевой думы удивился находке туриста и утверждает, что информацию об этом месте получил через Vides SOS сообщение. Он указал, что полиция самоуправления обследует объект, однако ответственность за него лежит на хозяине территории.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Лигатне
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!