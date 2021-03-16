У берегов Африки пираты напали на танкер, следовавший из Риги в Лагос
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На прошлой неделе вооруженные пираты совершили нападение на танкер для перевозки жидких химических веществ Davide B, шедший под флагом Мальты в Гвинейском заливе.

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По данным портала Maritime Bulletin, нападение произошло недалеко от берегов Нигерии 11 марта. Известно, что нападавшие похитили 15 из 21 члена экипажа судна. Известно, что команда танкера состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин.

Также известно, что во время нападения танкер Davide B находился в 9 морских милях от восточной границы нигерийской исключительной экономической зоны. Как отмечает голландский портал NOS.nl, танкер направлялся из Риги в Лагос (Нигерия).

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Сомалийские пираты
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