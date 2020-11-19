У берегов Британии перехвачено судно с 69 нелегалами: задержан гражданин Латвии и украинцы

У берегов Восточной Англии, недалеко от Грейт-Ярмут перехвачено небольшое рыболовецкое судно с 69 албанскими нелегалами на борту. Экипаж судна состоял из гражданина Латвии и двух граждан Украины.

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По данным Express.co.uk, судно доставлено в гавань Хариджа. Национальное агентство по борьбе с преступностью арестовало трех членов экипажа по подозрению в содействии нелегальной иммиграции. Вместе с ними задержаны 69 албанцев, подозреваемые в нарушении иммиграционных правил.

Известно, что 30-метровое судно вышло из порта Остенде в Бельгии. В операции по задержанию нелегалов также участвовали сотрудники полиции Эссекса, британские пограничники, обеспечившие поддержку на катерах Searcher и Vigilant, а также Иммиграционная служба.

Расследование продолжается.