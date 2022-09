В Балтийском море недалеко от Вентспилса потерпел крушение частный самолет Cessna, зарегистрированный в Австрии. Инцидент случился вечером 4 сентября.

Частный самолет Cessna потерпел крушение у побережья Латвии в воскресенье вечером, сообщила шведская спасательная служба. Сопроводить самолет были направлены истребители НАТО, поскольку маршрут Cessna выглядел подозрительно и менялся несколько раз.

Зарегистрированный в Австрии бизнес-джет Cessna 551 летел из Хереса на юге Испании, откуда он вылетел в 12.56 (по Гринвичу). Конечным пунктом назначения был указан Кельн (Германия), сообщает сайт FlightRadar24. Установлено также, что самолет зарегистрирован в австрийском регистре как собственность немецкой компании GG Rent с офисом в Кельне.

Вскоре после взлета пилот сообщил, что возникла проблема с давлением в салоне. Затем сразу за пределами Пиренейского полуострова контакт с самолетом был потерян.

По данным шведских СМИ, на борту частного самолета находились пилот, мужчина, женщина и девочка. Возможно, это могут быть члены одной семьи.

Самолет совершал повороты над Парижем и Кельном, прежде чем направиться к Балтийскому морю, к шведскому острову Готланд. Когда самолет пролетел мимо аэропорта в Кельне, где он должен был приземлиться, авиадиспетчерская служба попыталась связаться с пилотом, но не получила ответа. За самолетом были отправлены немецкие истребители, а затем и датские, в то время как Cessna продолжилa прямой курс над Балтийским морем.

Как сообщает шведская газета Dagens Nyheter, когда самолет Cessna 551 пролетал над островом Рюген (Германия) , он вошел в воздушное пространство Швеции, где пролетел южнее Готланда и далее в сторону Рижского залива, после чего в 19.37 (в 17.37 по Гринвичу) частный самолет был отмечен на трекере как быстро теряющий скорость и высоту, затем он рухнул в море

"Нам стало известно, что самолет потерпел крушение к северо-западу от города Вентспилс в Латвии", — сообщил представитель службы спасения Швеции, добавив, что Cessna исчезла с радаров. Позже шведский спасательный вертолет смог обнаружить в воде обломки и нефтяное пятно.

Шанс найти выживших оценивается как минимальный. Место падения самолета находится в нескольких милях к северо-западу от Вентспилса.

"Спустя 20 минут на место крушения прибыл корабль Береговой охраны, который продолжит поисковые работы. К ним также привлечены вертолеты из Швеции и Литвы", — подтвердил ЛТВ глава Центра координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии Петерис Суббота.

Он также пояснил, что информация о потенциальном инциденте была получена еще до происшествия.

глава Центра координации поисковых и спасательных операций на море Службы береговой охраны Морских сил Латвии пояснил агентству LETA, что в настоящее время на месте происшествия находятся четыре боевых подразделения - два военных и два пограничных корабля. Всего к этому происшествию было привлечено восемь подразделений, четыре из которых в настоящее время на месте происшествия уже не работают — это были два шведских самолета, а также паром Stena Line "Urd".

Согласно информации на сайте MarineTraffic, выйдя из Вентспилса, паром Stena Line отклонился от своего маршрута и прибыл на место происшествия примерно в 20:50, а примерно в 22:30 паром продолжил свой путь в Швецию. Обогнув место происшествия, паром продолжил свой путь примерно в 22:30 после получения разрешения.

Петерис Суббота сообщил, что искать обломки разбившегося самолета планируется с помощью кораблей до рассвета, а утром в понедельник поисковая операция будет проводиться с воздуха, скорее всего, с вертолета. В воскресенье вечером поискам мешала темнота, но погода на местности вполне благоприятная.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил агентству LETA, что уже обсудил ситуацию с министром внутренних дела ЛР Кристапом Эклонсом. Однако до сих пор не сообщается, в чьих территориальных водах произошло ЧП.

Ранее представитель ВВС Литвы сообщил, что за частным самолетом были направлены истребители НАТО. Шведская спасательная служба сообщила также, что пилоты союзников никого не увидели в кабине самолета.

#OEFGR, the Cessna 551 OE-FGR crashed after 4h50 of flight from Jerez to the middle of the Baltic Sea.

Approximate position : 57.644241°N, 21.10899°E

35km from the Latvian coast, 61 to Estonia and 112 to Sweden. pic.twitter.com/Iea9NvxrQY

— TLspotting ✈️ (@TLspotting) September 4, 2022

К спасательным работам может быть привлечен экипаж парома Stena Line, курсирующего между Нюнесхамном (Швеция) и Вентспилсом. В момент крушения судно находилось неподалеку от места падения самолета.

Oh my—I believe I just watched a private jet go down between Latvia and Sweden:

OE-FGR, Cessna Citation 551 pic.twitter.com/snv4ZaABnj

— redintelpanda (@RedIntelPanda) September 4, 2022

#NEWS #BREAKING | A privately owned Cessna Citation 551 registered OE-FGR has crashed into the Baltic Sea. Swedish Coast Guard have been tasked to attend.

Read more at AviationSource!https://t.co/HnhlT71WFF#OEFGR #BalticSea #AvGeek pic.twitter.com/n7iGeovF0j

— AviationSource (@AvSourceNews) September 4, 2022