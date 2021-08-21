У бывшего президента Банка Латвии Римшевича прошел обыск

В пятницу полицейские провели обыск дома у Илмара Римшевича, бывшего главы Банка Латвии, сообщает LETA.

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Адвокат Римшевича отказался давать комментарии.

В феврале 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура обвиняет Римшевича в том, что он брал взятки, а Мартинсонса — в поддержке взяточничества.

Согласно обвинению, Римшевич в качестве взятки принимал оплаченную поездку, а также деньги. Также он обвиняется в легализации преступно нажитых средств. Сам Римшевич свою вину отрицает.

KNAB начал дело после заявления двух представителей Trasta komercbanka, которые фигурируют в деле как лица, давшие взятку, но освобождены от ответственности, поскольку добровольно обратились в полицию с информацией о случившемся. По данным LETA, это бывший член правления компании Виктор Зиемелис и бывший акционер Игорь Буймистер, который, по данным LETA, недавно скончался.

В 2010 году акционер предприятия обратился к Римшевичу с просьбой помочь решить вопрос с Комиссией рынка финансов и капитала, в обмен предложив тур на Камчатку. В 2012 году акционер еще несколько раз обращался к Римшевичу с подобными просьбами, и тот запросил 500 000 евро за помощь. Ему не удалось полностью сделать то, что от него просили, потому он получил только 250 000 евро. По данным передачи Nekā personīga, на эти деньги его компания купила имущество в Юрмале, на улице Базницас, 2.

У Мартинсонса была роль посредника, он получил 10%. Он также обвиняется в "отмывании денег".