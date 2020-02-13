У "черного археолога" изъяли найденные в ходе раскопок ценные предметы XVII века

В суде Курземского района вынесен приговор "черному археологу", который в ходе незаконных раскопок добыл старинные украшения, а затем пытался их продать через интернет.

Как отмечает "Курземес вардс", согласно обвинительному заключению, во время незаконных раскопок мужчина нашел и присвоил себе принадлежащие государству старинные вещи, датированные XVII веком и еще более ранними периодами. В частности, он добыл подковообразные сакты, бронзовые сакты с различными мотивами, кольца, а также монеты времен царствования королевы Кристины, отчеканенные в Риге и Ливонии.

Сам "археолог" сообщил, что нашел старинные вещи во время раскопок под Айзпуте и Скрундой. Все найденное добро мужчина решил продать через интернет, но был задержан полицией. В свое оправдание подсудимый заявил, что не знал, что подобные находки по закону принадлежат государству.

В ходе сделки с прокурором о признании вины и наказании подсудимый получил четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев.