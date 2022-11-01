У гражданина Украины на российско-латвийской границе изъяли старинные купюры
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Гражданин Украины, выезжая в Латвию через КПП "Бурачки" (Себежский район Псковской области) не задекларировал и не предъявил таможенному контролю семь банкнот начала XX века.

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Как отмечает Псковская Лента Новостей, старинные купюры украинец вез в багажном отделении легкового автомобиля. Среди них государственные кредитные билеты различного номинала с 1909 по 1937 год выпуска.

Банкноты изъяты и направлены на экспертизу, которая должна определить культурную и историческую ценность банкнот.

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