У пассажира рейса Москва — Рига изъяли более 100 000 евро: дело направлено в прокуратуру
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Сотрудники Управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передали для начала уголовного преследования материалы дела о возможной легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.

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По данным VID, в мае 2019 года при проверке пассажиров, прибывших в аэропорт "Рига" рейсом из Москвы внимание таможенников привлек пассажир, пересекавший границу по "красному" коридору, т. е. в его багаже могли находится вещи и наличные деньги, которые необходимо задекларировать.

Было установлено, что пассажир задекларировал более 100 000 евро, однако не мог объяснить происхождение этих денег и предъявить соответствующие документы. Мужчину задержали, а на деньги решением суда наложили арест.

Как уже сообщалось, с 1 июля 2019 года в силу вступили поправки к Уголовному закону, согласно которому за недекларирование наличных средств (от 10 000 до 21 000 евро) на внешних границах физическое лицо может быть наказано в административном порядке.

Если же незадекларированная сумма превышает 21 500 евро, в отношении физического лица, допустившего нарушение, возбуждается уголовный процесс.

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