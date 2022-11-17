У подозреваемого в изнасиловании девочки нашли фото с некрофилией и детской порнографией

Сотрудники Бюро уголовной полиции Вентспилса завершили расследование уголовного дела об изнасиловании, сексуальных действиях с целью удовлетворения полового влечения посредством физического контакта с телом потерпевшей, а также распространении порнографических материалов, содержащих детскую порнографию и некрофилию.

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В феврале этого года в Госполицию поступила информация о том, что в северном Курземе в результате сексуального насилия со стороны взрослого мужчины пострадала несовершеннолетняя девочка. По данному факту был начат уголовный процесс.

В ходе расследования было установлено, что прошлым летом после посещения совместного мероприятия мужчина изнасиловал девушку, с которой он познакомился только в тот вечер, а также совершил сексуальное насилие с целью удовлетворения своего сексуального желания физически при контакте с телом жертвы.

Также при проверке телефона мужчины было обнаружено одно фото, содержащее удовлетворение полового влечения неестественным способом — некрофилию, и одно фото, содержащее сексуальную эксплуатацию детей — детскую порнографию.

Мужчину задержали в марте этого года, и полиция просила суд оставить его под арестом. Однако к подозреваемому была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Согласно Уголовному закону Латвии, изнасилование лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с последующим пробационным надзором на срок до пяти лет.

В свою очередь, деяния сексуального характера в целях удовлетворения полового влечения путем физического соприкосновения с телом потерпевшего лица, если они совершены с несовершеннолетним, — наказываются лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Распространение материалов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, сексуальные действия человека с животными, некрофилию или половое удовлетворение насильственным образом, — наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо со штрафом с конфискацией имущества или без таковой. Размер штрафа определит суд.

В Курземском региональном управлении полиции напомнили, что о таких случаях насилия необходимо информировать специалистов, чтобы пострадавшие могли получить своевременную психологическую помощь.