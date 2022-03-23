У пограничника изъяли 50 000 контрабандных сигарет
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Бюро внутренней безопасности при содействии Латгальского регионального управления полиции по подозрению в незаконном хранении табачных изделий без акцизных марок ЛР задержали сотрудника Государственной пограничной службы.

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У задержанного в автомобиле, а также на рабочем месте обнаружили 50 000 сигарет без латвийских акцизных марок. На данный момент к подозреваемому применена мера пресечения, е связанная с лишением свободы, при этом он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Следствие продолжается.

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