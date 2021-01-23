У полиции нет ресурсов, чтобы контролировать парикмахеров и мастеров маникюра по месту жительства

Большая часть парикмахеров, мастеров маникюра и услуг красоты соблюдают запрет на ограничение своей деятельности, однако у полиции не достаточно ресурсов, чтобы контролировать, не оказывают ли некоторые подобные услуги на дому.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, с 21 декабря 2020 года в Латвии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией запрещены услуги парикмахерских, маникюрных салонов, а также салонов красоты. Данные ограничения действуют до 7 февраля.

Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции (РМП) Томс Садовскис объяснил, что РМП продолжает контролировать введенные ограничения в сфере индустрии красоты, однако никто не ведет учет, сколько владельцев салонов красоты, начиная с декабря, были оштрафованы за нарушения запрета.

"Конечно, полиция будет реагировать, если получит, например, жалобу от соседей о том, что кто-то нарушает ограничения, введенные на действия режима чрезвычайно ситуации", — отметил Садовскис, подчеркнув, что у РМП нет столько ресурсов, чтобы ходить по домам и искать нарушителей из числа парикмахеров или мастеров маникюра.

В Госполиции также отметили, что никто специально не выслеживает нарушителей по домам, контроль за данной ситуацией, в большей степени, осуществляется на основании информации, полученной от жителей.