У пьяной матери забрали ребенка: против женщины возбуждено дело

В конце прошлой недели сотрудники Курземского регионального управления полиции получили вызов в Гробиню, где в одной из квартир произошел конфликт из-за пропавшего мобильного телефона. На месте ЧП полиция застала пьяную мать, которая не могла позаботиться о собственном ребенке.

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Сигнал о конфликте поступил на пульт дежурного в ночь на 19 декабря. Сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) прибыли по указанному адресу, где встретили пьяную женщину, ее малолетнего сына и мужчину. Было установлено, что пара разругалась из-за пропавшего мобильного телефона. При этом женщина вела себя агрессивно, громко кричала, игнорировала вопросы полиции, хаотично меняла темы разговора, а также при маленьком сыне пыталась закурить прямо в комнате сигарету.

По всей квартире валялась одежда, на кухонном столе полицейские нашли бутылки с алкоголем. Стражи порядка выяснили, что женщина регулярно выпивает, на момент приезда полиции в ее организме констатировали 2,51 промилле. Поскольку мать не могла позаботиться о ребенке, его отвезли к родственникам.

Перед тем, как покинуть дом, маленький мальчик сам оделся, собрал с собой все необходимое, а также помог матери найти мобильный телефон. Оказалось, он лежал в ее кармане. Также, уходя, ребенок выключил за собой свет. В полиции отметили, что мальчик привык заботиться о себе сам.

По делу начат административный процесс.